Ukraine-Russland-Krieg: Putin ist ein Terrorist!

Putins Truppen bereits kurz nach dem Ukraine-Einmarsch in Kiew - das hätte ich nicht für möglich gehalten. Ab sofort ist das Undenkbare denkbar: Russische Invasionstruppen in Polen, Bulgarien oder in den baltischen Staaten. Ein Atomkrieg Russland-USA - nichts ist mehr ausgeschlossen.

Dass in dieser Situation der Heeresinspekteur der Bundeswehr offen bekennt, die Armee des wichtigen Nato -Mitglieds Bundesrepublik sei buchstäblich blank, ist hochgradig alarmierend.

Unsere Kanzlerin war naiv

Merkel hat das gewusst. Und sie kannte besser als andere die kranke Denk-Welt des ehemaligen KGB -Agenten Putin. Nicht erst als dieser Sadist trotz ihrer bekannten Hunde-Phobie seinen großen schwarzen Labrador an ihr vorbeistreifen ließ.

Was hat sich die Kanzlerin eigentlich gedacht? Und ihre VerteidigungsministerInnen von der Leyen und Kramp-Karrenbauer? Wir schaffen das schon? Das Minsker Friedensabkommen wird es schon richten? Es hätte ihnen klar sein müssen, dass das mit einem Größenwahnsinnigen wie Putin auf Dauer nicht zu machen ist.

"Ich friedensverwöhntes westdeutsches Wohlstandskind habe mehr Angst denn je um die Zukunft meiner Kinder und Enkel." Ralph Sina

Putins mörderischer Armeeapparat hat an alles gedacht. Mobile Krematorien folgen bereits den russischen Truppen in die Ukraine. So die Informationen aus Großbritannien.

Putin kann sich die Hände reiben. Der Kriegsverbrecher im Kreml ist derzeit der mächtigste Mann der westlichen Welt. Er treibt den zweitgrößten europäischen Staat namens Ukraine vor aller Augen nicht nur in die bedingungslose Kapitulation. Er degradiert dieses Land, mit seiner frei gewählten Regierung, vor den Augen der EU und der USA zu einem Staat, der sich unterordnen muss.

Vom Westen alleingelassen