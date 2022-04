Ukraine-Krieg: Was wir von einem russischen Rapper lernen können

Ein kluges Plädoyer eines Rappers, der mal in Oxford studierte. Ich wünsche mir sehr, dass Oxxxymiron Recht behält.

Der Krieg gegen die Ukraine hat Einfluss auf uns alle. Er verändert schon jetzt die Gesellschaft in Deutschland, umso wichtiger ist der Dialog. Der Krieg führt zu noch mehr Unterdrückung in Russland, weshalb Oxxxymiron und andere Künstler in ihrem Heimatland nicht mehr sicher sind. Vor allem aber zerstört dieser Krieg die Leben in der Ukraine.

Wir dürfen nicht aufhören, über diesen Krieg zu sprechen.

Suchen Sie den Dialog mit Menschen, die anders über den Ukraine-Krieg denken als Sie selbst? Was sind gute Möglichkeiten, um aufeinander zuzugehen und miteinander ins Gespräch zu kommen? Lassen Sie uns darüber diskutieren - in den Kommentaren bei WDR.de oder auf Social Media.