Die deutsche Flüchtlingspolitik ist vollkommen naiv!

Denkbar schlecht läuft es auch mit der Verteilung zwischen den Ländern und Kommunen. Ich erinnere mich an Busse, die das Bundesinnenministerium vor den Hauptbahnhof in Berlin gestellt hatte, um Ukrainerinnen und Ukrainer in andere Städte zu fahren. Die Busse aber blieben leer. Die Menschen, die gerade in Berlin angekommen waren, hatten verständlicherweise keine Kraft noch weiter zu fahren. Oder wussten nicht, was sie denn in Orten wie Heidelberg sollen, geschweige denn wo sie liegen. Die Geflüchteten steuern Städte an, in denen sie vielleicht Bekannte haben, die sie zumindest vom Namen her kennen - und sei es nur, weil der Fußballverein Borussia Dortmund ihnen was sagt.

Ene Mene Mu, den Flüchtling versorgst du!

Klar ist aber auch, dass dadurch Städte wie Berlin oder Köln deutlich mehr Zulauf erfahren. Die Umverteilung aber gleicht einem Schwarze-Peter-Spiel. Der Bund sagt, das sei Ländersache. Die Länder wiederum sehen die Kommunen in der Pflicht. Und die Kommunen schreien: Lasst uns damit bloß nicht allein! Und dann gibt es ja auch noch die europäische Ebene. Zuerst wurde gefeiert, wie sehr man doch in der EU gerade zusammenstehe und dass die Länder einstimmig den besonderen Schutz der ukrainischen Kriegsflüchtlinge beschlossen haben. Doch jetzt geht das Geschacher schon wieder los. Welches Land erbarmt sich, wie viele Menschen aufzunehmen? Unwürdig ist das.

Es war naiv zu glauben, dass nie wieder so viele Menschen hier Schutz suchen würden. Es war naiv zu hoffen, dass die europäische Solidarität anhalten würde. Und es war naiv zu denken, dass sich Bund, Länder und Kommunen nicht wieder in die Haare kriegen würden. Wir müssen uns endlich ehrlich machen: Die Welt wird kein besserer Ort. Das Thema Flucht wird nicht vorübergehen. Es wird immer größer werden. Und Deutschland braucht einen Plan dafür.

