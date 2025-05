Es gibt andere Lösungen für Thyssenkrupp! | MEINUNG

Zunächst mal etwas ganz Persönliches: Ich habe zwar nie bei Thyssenkrupp gearbeitet, trotzdem bin ich irgendwie damit groß geworden. Ich wuchs in der Krupp-Stadt Essen auf. Witziger Zufall: Einer meiner Mitschüler in unserem Gymnasium neben der Zeche Zollverein war Philipp Thyssen - aus der gleichnamigen Mülheimer Familiendynastie. Als ich später für den WDR als Radiokorrespondent nach Washington kam, berichtete ich über Thyssenkrupp! Denn der Konzern plante in den USA sein erstes Walzwerk. Drei Jahre später waren die Weltkonzern-Träume aber schon wieder vorbei: Milliarden wurden in den USA und Brasilien in den Sand gesetzt. Von dem Desaster hat sich Thyssenkrupp bis heute nicht erholt.

Auch in Deutschland seit Jahren Sorgenkind

Thyssenkrupp ist einer der wichtigsten Arbeitgeber im Ruhrgebiet. Doch jetzt steht der ehemalige Stahlgigant vor einem gewaltigen Umbau: Dem Ruhrkonzern droht stärker, denn je die Abwicklung! Denn nach Stahl und Schiffbau will Thyssenkrupp-Chef Lopez jetzt auch noch die verbliebenen Firmenteile ausgliedern: den Autozulieferer und den Handel mit Stahl. Völlig unklar ist, ob und welche Investoren sich für den Stahlhandel interessieren - angesichts der weltweiten Überproduktion von Stahl.

Alle Geschäftsbereiche sollen schrittweise verselbstständigt und für eine Beteiligung durch Dritte geöffnet werden, bestätigt die Thyssenkrupp-Zentrale in Essen. Ausgerechnet jetzt, in einer Zeit der internationalen Kriegsgefahr! Wo die Bundeswehr dringend Stahl braucht, zum Beispiel für Drohnen und Flugabwehrsysteme. Die Thyssenkrupp-Stiftung als Großaktionärin sollte diesen Prozess stoppen.

Das wäre im Interesse unserer Sicherheit und natürlich im Interesse der Arbeiter und Arbeiterinnen. Denn seien wir mal ehrlich: Ein ehemaliger Stahlgigant als eine reine Holding, die nur noch ihre Beteiligung an den einzelnen Geschäften verwaltet und sich ansonsten ausschließlich auf die Förderung von grünen Technologien beschränkt, ist eine Karikatur.

Thyssenkrupp-Chef Lopez handelt ohne Rücksicht auf die Beschäftigten

Thyssenkrupp-Chef Miguel Lopez

Die Bild am Sonntag hatte berichtet: " Nach 214 Jahren wird Thyssenkrupp zerschlagen ". Die Reaktion an der Börse lässt nicht lange auf sich warten: Seit Wochenbeginn steigt die Thyssenkrupp-Aktie. Ich glaube nicht, dass sich der Aufwärtstrend hält.

Abgespalten werden wohl nicht nur - wie bereits bekannt - die Marine- und Stahlsparte. Sondern auch der Stahlhandel mit seinen 16.000 Beschäftigten und einem Umsatz von 12,1 Milliarden Euro soll an die Börse gebracht werden. Die Verwaltung in Essen soll "verschlankt" und weitere Arbeitsplätze abgebaut werden. Mit anderen Worten: Es wird so lange abgespalten und verkauft, bis nichts mehr da ist, was auch nur annähernd groß genug ist, um zu überleben.

Was für ein Schlag für die Beschäftigten! Und die vielen Generationen vor ihnen, die das Unternehmen und das Ruhrgebiet mit harter Arbeit groß gemacht haben. Aus der Sicht von Konzernchef Lopez sind sie wohl vor allem lästige Kostenfaktoren, die es zu minimieren gilt.