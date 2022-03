Nach Selenskyj-Rede: Scholz hat versagt!

Es gibt diese Momente, die man nie vergisst. Private Momente. Historische Momente. Den Moment, in dem Willy Brandt vor dem Denkmal in Warschau unvermittelt niederkniete, vergesse ich nie. Obwohl er dreißig Jahre zurückliegt steht er mir als Schwarz-Weiß-Bild immer vor Augen.

Willy Brandts "Kniefall" von Warschau

Es war ein Niederknien, das Deutschland in den Augen der Welt groß gemacht hat. Eine stumme Geste, die mehr sagt als tausend Worte. Olaf Scholz hat dasselbe Amt inne wie einst Willy Brandt.

Der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland hatte nach der historischen Videoansprache des ukrainischen Präsidenten Selenskyj an die Adresse des Deutschen Bundestages die einmalige Chance, auf seine Art Größe zu zeigen. Brandt-Bewunderer Olaf Scholz und das gesamte Parlament haben diese Chance auf eine erbärmliche Weise vertan.

Reaktion: Ausgefallen!

" Euer 'Nie wieder!' ist nichts wert. Ein Volk wird vernichtet! ", hat der ukrainische Präsident versucht Deutschland in das Ausschwitz- und Nachkriegs-Gewissen zu reden. Und was folgt auf diese schärfste Anklage, die man uns als Nachfolge-Generationen des Hitler-Deutschland machen kann? Etwa eine Schweigeminute? Weil man mit dieser Anklage erst einmal um Fassung ringt? Eine Anklage, die ja umso schwerer wiegt, weil die Bundesrepublik mit ihren russischen Gas-, Öl- und Kohleimporten auch noch indirekt die Vernichtungswaffen mitfinanziert, mit denen Putin und sein Militär den Völkermord in den ukrainischen Metropolen exekutieren.

Nein, es gab keine Minute des betroffenen Schweigens. Es gab den absoluten GAU - nämlich die Nicht-Reaktion.

Selenskyj: "Zerstören Sie diese Mauer!"