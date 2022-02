Scholz muss die Unabhängigkeit der Ukraine verteidigen

Aktuell bedroht der russische Präsident Wladimir Putin die Ukraine entlang ihrer Grenze: mit mehr als 130.000 Soldaten und schwerem Geschütz. Und er fordert von der NATO und den USA feste Sicherheitsgarantien. Unter anderem, dass die Ukraine niemals NATO -Mitglied werden dürfe.

Putin fordert das, weil er sich durch " den Westen " bedroht sieht. In seinen Augen ist die Ukraine Teil seines Einflussgebiets. Damit spricht er der Ukraine ihre Unabhängigkeit ab. Das ist auch der Hauptgrund, warum es die von ihm geforderte Garantie nicht geben wird.

Scholz darf sich nicht über den langen Tisch ziehen lassen

Die Ukraine ist ein souveräner Staat. Ob es irgendwann zu einer Mitgliedschaft kommt, muss sie gemeinsam mit der NATO entscheiden. Weil Putin das nicht akzeptieren will, bezeichnen ihn viele in der Ukraine als Erpresser.

Mit diesem Mann muss Kanzler Olaf Scholz in der kommenden Woche also im Kreml verhandeln. Voraussichtlich an einem ähnlich langen Tisch, wie Frankreichs Präsident Emmanuel Macron.

An diesem Tisch muss SPD -Mann Scholz nicht nur Größe, sondern auch Haltung zeigen. Eine klare Haltung gegenüber Russland, damit tut sich die Partei seit Jahren schwer.

Kreml-Lobbyist: Schröder schadet der SPD

Ein Grund ist Ex-Kanzler Gerhard Schröder, der heute für russische Energiekonzerne arbeitet und im Interesse Putins Lobbyarbeit betreibt. Sein Lobby-Lebenswerk ist die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2.

Deutschland sichert sich durch die Erdgasleitung einen direkten Weg zu russischem Gasvorkommen. Bisher wurde viel Gas auf dem Landweg aus Russland nach Europa gepumpt - unter anderem durch die Ukraine. Geht Nord Stream 2 ans Netz, würden für die Ukraine wichtige Einnahmen wegfallen. Umgerechnet mehr als 2,5 Milliarden Euro. Die EU würde ein politisches Druckmittel verlieren, Putin könnte sein Nachbarland zusätzlich erpressen.