Preis-Schock - wo bleibt die Entlastung?

Eine Kerosinsteuer zum Beispiel. Ausgerechnet der klimaschädliche Flugverkehr genießt bisher den Vorteil, dass auf den Treibstoff keine Steuern fällig werden. Die Bundesregierung hat selbst mal ausgerechnet, dass eine Kerosinbesteuerung auf Inlandsflüge jährlich 530 Millionen Euro einbringen würde. Außerdem könnte die Ampel an das Dienstwagenprivileg rangehen. Der deutsche Staat unterstützt Firmenwagen mit satten Steuerbegünstigungen. Zum einen kommt das in der Mehrzahl jenen zugute, die sowieso schon gut verdienen. Zum anderen haben die geförderten Fahrzeuge oft PS-starke Verbrennungsmotoren und sind damit auch noch klimaunfreundlich.

Ohne eine Umverteilung und mehr Regulierung wird es aus meiner Sicht nicht gehen. Die Inflation, die Preissteigerungen bei der Energie - das alles wird erst einmal so weitergehen. Kein Ende in Sicht. Wenn die Politik also nicht gegensteuert, werden das vor allem diejenigen zu spüren bekommen, bei denen es sowieso schon vorne und hinten nicht reicht. Die soziale Schieflage in Deutschland würde noch extremer werden.

