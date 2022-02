Hört auf das Aussehen von Politikerinnen zu bewerten!

Freud und Leid liegen nah beieinander. Das hat Ricarda Lang in den letzten Wochen deutlich zu spüren bekommen. Auf der einen Seite feiert sie einen riesigen politischen Erfolg. Mit 28 Jahren ist sie zur neuen Co-Chefin der Grünen gewählt worden. Zur gleichen Zeit wird sie in den sozialen Medien - vor allem auf Twitter - von einer Troll-Armee massiv beleidigt und beschimpft. Und in den meisten Hass-Kommentaren geht es bloß um eins: ihr Übergewicht.

Body-Shaming statt guter Gegenargumente

Mehrere Tage trendet ihr Name auf Twitter. Unter anderem wird sie dafür kritisiert, dass sie eine Impfpflicht für Menschen ab 50 Jahren fordert. Reaktion der User im Netz: Mit ihrem Gewicht sei sie doch viel eher die Risikogruppe und solle sich gefälligst selbst impfen.

"Es ist die billigste Art, eine Person zu attackieren. Body-Shaming statt Argumente." Liz Shoo

Damit wird Lang immer wieder online angegriffen. Zum Glück ist sie eine starke, selbstbewusste Frau, die sich von Trollen nicht verunsichern lässt. Ihre Message: Ich bin wie ich bin, kommt damit klar!

Baerbocks Mäntel, Sudings Beine

Mich nervt es, dass bei Frauen in Machtpositionen immer noch stark das Aussehen, die Kleidung oder der Gesichtsausdruck in den Vordergrund gestellt werden. 16 Prozent der Politikerinnen in Deutschland sagen, dass ihr Äußeres häufig thematisiert und sie danach beurteilt werden. Von Kolleginnen und Kollegen, von uns Medien und von Menschen in Sozialen Netzwerken. So gerät oft das, was Politikerinnen sagen und wofür sie stehen in den Hintergrund.