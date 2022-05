Danke Deutschland!

Das muss sich schnell ändern. Wir haben ein Solidarsystem, in das alle einzahlen. Und diese Milliarden sollten effizienter eingesetzt werden. Zudem brauchen Menschen im ländlichen Raum dringend mehr Ärzte und in der Stadt, wo ich ein höheres Angebot an Spezialisten und Spezialistinnen hab, bringt das große Angebot wenig, wenn ich bei der Orthopädin oder dem Dermatologen Wochen oder sogar Monate für einen Termin brauche.

Bildung, die man sich leisten kann

In den nächsten Jahren wird das Thema Schule bei uns in der Familie eine zentrale Rolle spielen. Was für ein Glück, dass ich nicht schon jetzt darauf sparen oder gar einen Kredit für Schulgeld aufnehmen muss. Vor allem in ärmeren Ländern müssen viele Kinder zu Hause bleiben, weil sich ihre Eltern die Schulgebühren einfach nicht leisten können. Deshalb finde ich es großartig, dass meine Steuergelder für sowas Sinnvolles wie Bildung eingesetzt werden. In Deutschland zahlt man sogar für ein Bachelor-Studium an öffentlichen Hochschulen so gut wie nichts. Auch ich habe damals davon profitiert.