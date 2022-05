Höchste Zeit für mehr Regenbogen im Weißen Haus!

Gott kennt nur Männer und Frauen?

Oklahoma hat Gesetze verabschiedet, die es verbieten, dass in der Geburtsurkunde eingetragene Geschlecht zu ändern oder ein non-binäres Geschlecht zu wählen. Er glaube, dass Menschen von Gott als männlich oder weiblich geschaffen werden, sagt Gouverneur Kevin Stitt. In Alabama müssen Ärzte mit hohen Strafen rechnen, wenn sie jungen Transmenschen unter 19 Jahren Hormone verschreiben.

Besonders viele Gesetze nehmen Transfrauen und -mädchen in den Blick. Wenigstens ein Dutzend Staaten macht es ihnen unmöglich, in der Schule und an der Uni an Sportwettbewerben der Frauen teilzunehmen. Viele weitere Staaten haben ähnliche Gesetze in der Pipeline. Wenn jemand, der laut Geburtsurkunde männlich sei, gegen Mädchen antrete, hätten die keine Chance, heißt es.

Das ist ein richtiges und wichtiges Argument. Nur, das räumen selbst die Befürworter ein, gibt es in den meisten Bundestaaten keinen einzigen bekannten Fall, der diese Gefahr bestätigen würde. Eine Schwimmerin in Pennsylvania, zwei Läuferinnen in Connecticut, eine Hockey-Spielerin in Kentucky: Das war's aber auch schon - in einem Land mit 330 Millionen Menschen.

Irgendwie anders, irgendwie problematisch

Hier wird ganz offenbar ein Konflikt beseitigt, den es gar nicht gibt. Und was noch schlimmer ist: Es wird nicht auf die einzelnen Menschen geschaut. Junge Menschen, die irgendwie "anders" sind, werden zum Problem erklärt. Wie unfair, wie ungerecht.

In den USA tobt gerade ein Kulturkampf darum, was "amerikanisch" bedeutet. Eine große Gruppe von Männern und Frauen, die sich als hart arbeitende, schweigende Mehrheit versteht, fühlt sich nicht mehr heimisch im eigenen Land. Mit ihren Anti-Transgender-Gesetzen schaffen konservative Politiker eine Art Lagerfeuer, an dem sich diese Menschen wärmen können: Wir sind die Mehrheit, es ist unser Land, nicht deren. Die Minderheiten wiederum - Frauen gehören auch dazu - wollen nicht mehr länger ausgegrenzt werden. "Wir sind das bunte Amerika", sagen sie.

Joe Biden ist als Versöhner angetreten. Doch mit seiner pro- LGBTQ -Politik hat er den Kulturkampf wohl eher befeuert als beendet. Als Deutsche, die noch nicht lange in diesem unfassbar großen, unfassbar widersprüchlichen Land lebt, macht mich das ratlos und traurig. Hier sollte doch Platz für alle sein.