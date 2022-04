Stoppt die Lebensmittelverschwendung!

" Hier steht noch eine einzige Flasche Olivenöl. Soll ich die mitbringen? " Eigentlich stand Öl gar nicht auf unserer Einkaufsliste. Trotzdem habe ich meinem Mann gesagt, er soll sich diese letzte Flasche schnappen. In diesen Zeiten ist das ja fast wie ein Jackpot. In manchen Facebook- und WhatsApp-Gruppen werden sogar heiße Tipps ausgetauscht, wohin gerade eine neue Palette Mehl geliefert wurde oder in welcher Filiale noch Speiseöl zu haben ist. Auf einmal sind Grundnahrungsmittel zu wertvollen Schätzen geworden.

Preiserhöhungen belasten besonders Einkommensschwache

Wertvoller erscheinen uns bestimmte Produkte dabei aber nicht nur, weil sie in manchen Supermarkt-Regalen plötzlich fehlen, sondern auch, weil sie teurer geworden sind. Butter, Fleisch, Wurst, Kaffee - erst jüngst hat Aldi verkündet, die Preise für rund 400 Produkte erhöhen zu müssen. Dass andere Supermärkte und Discounter prompt nachgezogen sind, ist nicht überraschend.