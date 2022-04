Ins Abseits mit dem Profifußball!

Das Geld regiert im Fußball. Ja, das ist auch in anderen Sportarten so. Wer Tennis auf Weltklasse-Niveau spielen will, muss erstmal Geld mitbringen, um sich die Teilnahme an Turnieren leisten zu können. Aber der Fußball treibt es auf die Spitze. Traditionsvereine, die kein Geld aufbringen können, verschwinden in der Versenkung. Und auf der anderen Seite können Geldgeber Vereine erschaffen und in die erste Liga hieven - siehe R(ed)B(ull) Leipzig. Was hat das noch mit Sport zu tun?

Das Geld regiert im Fußball - König Fußball regiert die Welt