Präsidentschaftswahl: "Marine Le Pen wäre das Ende der EU!"

Das Ende der EU hat für mich einen Namen: Marine Le Pen. Sollte sie die Präsidentschafts-Stichwahl gewinnen, können wir die Europäische Union vergessen! Wladimir Putin hätte dann aus meiner Sicht seinen Krieg gegen das freiheitlich-demokratische Europa gewonnen.

Putin kennt Le Pen übrigens gut: Schließlich hat die französische Präsidentschaftskandidatin Schulden bei einer russischen Bank. Kurz nachdem der Kreml-Herrscher 2014 die Krim überfiel, hat Le Pen sich skrupellos Geld bei einer Bank aus Putins Machtapparat geliehen. Bis heute hat sie den Kredit nicht zurückgezahlt. Sie ist sozusagen Putin-Schuldnerin.

Marine Le Pen und Wladimir Putin schütteln sich die Hände

Die Macron-Rivalin unterstützt Russland aber auch in anderen Punkten. Sie ist zum Beispiel strikt dafür, dass weiterhin russisches Gas nach Frankreich fließt. Und dass alle Windräder, die Frankreich etwas unabhängiger von russischer Energie machen, abgebaut werden. Jawohl: Alle bereits bestehenden französischen Windkraftanlagen will Le Pen auf Kosten der Betreiber demontieren lassen. Russische Gas - ja! Französische Windräder - nein! Das gefällt dem Kriegsverbrecher im Kreml.

Deutschland: Das Feindbild Le Pens

Le Pen sieht nicht in dem Angriffskrieger Putin die größte Gefahr für Europa, sondern in Deutschland. Aus dem einfachen Grund, weil Berlin auf erneuerbare Energien statt auf Kernenergie setzt. Und, weil die wirtschaftlich erfolgreiche Bundesrepublik den Nachbarn Frankreich angeblich ökonomisch platt macht. Die EU ist aus Le Pens Perspektive nur ein Instrument deutscher Dominanz. Ich finde es bezeichnend, dass sich Le Pens Attacken nicht in erster Linie gegen den Kriegsverbrecher Putin richten, sondern gegen Frankreichs wichtigsten Verbündeten in der EU und direkten Nachbarn.

Die französische Nationalistin hat lange den "Frexit" propagiert. Am liebsten würde sie Frankreich aus der EU und aus dem Euro katapultieren. Weil das aber den meisten Franzosen zu weit geht, will die französische Rechtsextreme die Europäische Union scheibchenweise zerstören und zu einer Karikatur ihrer selbst machen.

Der Europäische Gerichtshof soll nicht das letzte Wort haben. Das französische Recht soll über dem EU -Recht stehen. Aus dem Schengen-Europa der offenen Grenzen, will Le Pen eine EU der Grenzkontrollen machen. Arbeitnehmerfreizügigkeit war gestern: Die Zeiten in denen grundsätzlich jeder EU -Bürger in jedem EU -Land leben und arbeiten darf, sollen vorbei sein, wenn sie in den Élysée-Palast einzieht. "Frankreich den Franzosen", heißt dann die Devise.

Von der Leyen als Sekretärin von Le Pen ?

Die EU wie wir sie kennen, wird es mit einer französischen Präsidentin Le Pen nicht mehr geben. Was dann zählt ist vor allem der Nationalstaat: Im Le Pen-Europa gibt es keine Europäische Union mehr sondern nur noch ein "Europa der Vaterländer". Aus meiner Sicht als ehemaliger Brüssel-Korrespondent hieße das: Die EU -Kommission würde arbeitslos, Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen würde in einem Le Pen-Europa zu einer Sekretärin der Staats- und Regierungschefs degradiert.

Kommissions-Konzepte und Gesetze für eine EU als ersten klimaneutralen Kontinent der Welt wären ab sofort tabu. Dass die Macron-Rivalin die EU finanziell austrocknen will, ist vor diesem Hintergrund durchaus logisch. Die Überweisungen aus Paris nach Brüssel will Le Pen um mehrere Milliarden kürzen.

Betrugsvorwürfe