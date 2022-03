Feiern trotz Krieg? Ja, bitte!

Der 24. Februar 2022 wird nicht nur in die Geschichte eingehen als Tag der russischen Invasion in die Ukraine. Es ist auch der Tag, an dem die Mutter aller deutschen Plattitüden mal ernsthaft hinterfragt wurde. Darf ich an so einem Tag noch einen "Guten Morgen" wünschen?

Unsere hauseigene Online-Rubrik "Guten Morgen - Darüber spricht der Westen" wollten meine Kollegen offenbar nicht so stehenlassen und haben bei Twitter kommentiert: " Leider kein guter Morgen ".

Und dann war da ja auch noch Karneval. Weiberfastnacht feiern wenn Krieg ist? Lieber nicht. Als Zeichen der Solidarität mit der Ukraine.

"Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass einige auch einfach zu Hause geblieben sind, weil sie befürchtet haben, komisch angeguckt zu werden." Liz Shoo

Wie kannst du dich bloß verkleiden, Kölsch saufen und "Superjeilezick" in der Kneipe singen, wenn Millionen von Menschen aus ihrem Land flüchten müssen, um Bomben- und Raketen zu entkommen?

Bitte kein Trauer-Gruppenzwang!

Ich finde, jeder muss völlig frei entscheiden dürfen, wie er mit der aktuellen Lage umgeht. Und wenn Menschen einen Grund zum Feiern haben und auch feiern wollen, dann sollten sie dies auch tun können - ohne schlechtes Gewissen und ohne Angst dafür von anderen verurteilt zu werden.

Am Tag, an dem Putins Truppen in der Ukraine einmarschiert sind, wurde in der Kita meiner Tochter eine riesige Karnevalsparty geschmissen. Zum Glück! Denn bis heute erzählt sie mir mit leuchtenden Augen davon, wie viel Spaß sie hatte, verkleidet als Hexe mit ihren Freunden zu tanzen und zu singen. Diese wichtigen Momente und Erinnerungen sollten wir keinem Kind vorenthalten.

Klar sollten wir uns regelmäßig über das informieren, was in der Ukraine passiert. Und das kann uns auch mal traurig machen. Es ist wichtig, Empathie zu zeigen und - wenn möglich - auch aktiv den Flüchtenden zu helfen. Aber gleichzeitig muss das normale Leben hier in Deutschland weitergehen dürfen.

Selbst die Ukrainerinnen und Ukrainer lassen sich von Raketenangriffen nicht davon abhalten, sich das Ja-Wort zu geben. Diese Menschen sollten wir uns zum Vorbild nehmen.

Wie viel Betroffenheit ist angebracht?

In den vergangenen Tagen habe ich oft erlebt, dass Leute in meinem Umfeld krampfhaft versucht haben, den Krieg in der Ukraine zu thematisieren. Aber nach zwei, drei Sätzen à la " Das ist echt schlimm, was da passiert " merkt man schnell, dass es dünn wird.

Andere wiederum gestehen, dass das Geschehen in der Ukraine null Auswirkungen auf ihren Alltag oder ihre Gefühlslage hat. Auch diese Reaktion finde ich legitim. Sie ist mir schon fast lieber, als das teilweise heuchlerische, symbolische Handeln, was oft lediglich dazu dient, das eigene Gewissen zu beruhigen und nach außen zu zeigen: " Schaut her, auch ich engagiere mich für die Ukraine. "

Ja, auch mich hat die WhatsApp-Nachricht erreicht, dass man an einem gewissen Tag um 20 Uhr zu Hause doch bitte die Heizung und das Licht ausmachen solle, um "Putin zu zeigen, dass wir lieber im Dunkeln sitzen als sein Gas und Öl zu kaufen." Wie bitte? Ich bin zwar keine Energieexpertin, aber wer glaubt denn ernsthaft, dass ein kurzer Verzicht auf Strom und Gas Putin zum Umdenken bringt? Der hat sich im Kreml bestimmt kaputtgelacht, als er diese Meldung gelesen hat.

Lasst uns das Leben zelebrieren!

Das mag jetzt zynisch klingen, aber irgendwo ist immer Krieg. In Syrien zum Beispiel, seit 2011. Das darf uns nicht dauerhaft runterziehen. Und die Betroffenheit darüber sollten wir uns auch nicht von anderen aufzwängen lassen.

Es ist übrigens wissenschaftlich erwiesen, dass die Dauerberieselung von Kriegsbildern unserem Wohlergehen schadet.