Energiewende: Das Atom spaltet

Manchmal stockt einem beim Recherchieren der Atem. So ging es mir beim Schreiben dieser Kolumne. Ich bin auf einen Artikel in meiner britischen Lieblingszeitung "The Guardian" gestoßen. Die Botschaft darin: Letztes Jahr haben die Ozeane jede Sekunde so viel Hitze absorbiert, wie sieben Hiroshima-Bomben bei ihrer Explosion theoretisch abgeben würden.