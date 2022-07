EEG-Umlage entfällt: Keine große Entlastung!

Die sogenannte EEG -Umlage stieg seit ihrer Erfindung von einem halben Cent auf bis zu 6,88 Cent pro Kilowattstunde. Die Ökostrom-Zulage machte kurz nach ihrer Einführung durch Rot-Grün im Jahre 2000 gerade mal 1,4 Prozent der deutschen Stromrechnungen aus. 2013 waren es schon fast 23 Prozent.

Deutschland hat die EEG-Umlage vorgemacht

Dabei fand ich die Ökostrom-Idee namens EEG -Umlage ursprünglich brillant: Alle deutschen Stromkunden, mit Ausnahme einiger energieintensiver Industriebetriebe, wurden zur Kasse gebeten, um der Entwicklung regenerativer Energien eine Chance zu geben. Ein Quantensprung. Ein Booster für Wind- und Solarenergie in Deutschland. Die Idee schien sogar so gut, dass auch mehrere andere Länder Teile des Erneuerbare-Energien-Gesetzes - made in Germany - kopierten.

Ich lebte und arbeitete zur Jahrtausendwende im ARD -Studio Nairobi. Also auf einem Kontinent, auf dem die Mehrheit der Menschen keinen Zugang zu Strom hat. Und wo in vielen äquatornahen ländlichen Gegenden buchstäblich am frühen Abend das Licht ausgeht. Als ich Studenten in Nairobi von dem Solarenergie-Booster in Germany erzählte, waren sie fasziniert. "Was? Ihr im regenreichen Deutschland verstromt die Sonne? Und wir hier auf dem Sonnenkontinent Afrika lassen diese Energiequelle fast völlig ungenutzt?" Mittlerweile forschen kenianische Ingenieure, ähnlich wie Wissenschaftler an NRW -Hochschulen, an einer Energiewende durch dezentrale Stromerzeugung mit Hilfe der Sonne.

Bye, Bye EEG-Umlage!

Das Aus der EEG -Umlage kommt mindestens zehn Jahre zu spät. Aber besser zu spät als gar nicht! Die von uns finanzierte Umlage zerfiel im Lauf der Zeit zum Strompreis treibenden Bürokratiemonster. Die EEG -Umlage beschädigte aus Investorensicht zunehmend das Image des Industriestandortes Deutschland.