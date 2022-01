Corona: Und täglich droht die Kita-Quarantäne

Was für Lottospieler der Mittwoch und der Samstag ist, ist für meinen Mann und mich der Dienstag und der Donnerstag. Mit Spannung erwarten wir vorm Schlafengehen die E-Mail der Kita. Denn an diesen beiden Tagen werden die Kinder getestet.

Bei den Pool-Tests in der Kita lutschen die Kinder an den Teststäbchen wie an einem Lolli. Danach kommen die Proben alle in ein Röhrchen und werden dabei vermischt.