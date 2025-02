Politiker müssen ehrlicher sein, damit sich was ändert | MEINUNG

An Steuergeschenken und Versprechen nach dem Strickmuster " Mehr Netto vom Brutto " mangelt es nicht. Aber wie der galoppierende Anstieg der Gesundheits- und Pflegekosten gestoppt werden soll, bleibt mir ein Rätsel.

Renten-Lücke: Hauptsache die rund 22 Millionen deutschen Rentner sind gut drauf!

Allen klar, aber ungesagt bleibt auch, dass unser Rentensystem gegen die Wand fährt. Spätestens ab 67 Jahren wird sie fällig - egal, wie sehr unsere Kinder und Enkel dafür finanziell bluten müssen.

Das Problem: Auf einen Rentner kommen immer weniger Beitragszahler. Soll ich meinen Kindern sagen, dass sie gefälligst in Zukunft mehr Beiträge für uns Baby-Boomer zahlen sollen, damit unsere Rente stabil bleibt? Oder, dass noch mehr ihrer Steuern in die staatliche Rentenkasse fließt, während gleichzeitig Schienennetz, Brücken und Autobahnen zerbröseln? Dass sie immer mehr auf die hohe Kante legen sollen, um nicht selbst eines Tages in völliger Altersarmut zu enden? Ich will nicht " mehr für mich " und eine steigende Rente auf dem Rücken meiner Kinder und Enkel! Das Erregungspotential dieser größten und damit wichtigsten Wählergruppe ist den Spitzenkandidaten aber offenbar einfach zu gefährlich.

Die Renten-Märchen dieses Wahlkampfes sind für mich nur ein Symptom - für den mangelnden Mut zu sagen, was sozialpolitisch Sache ist. Die meisten werden mehr und länger arbeiten müssen, wenn Deutschland nicht endgültig zum Rezessionsmeister der EU werden will. Diesen Klartext würde ich gern bis zum 23. Februar von den Kanzlerkandidaten hören. Dann wäre ich auch zuversichtlicher, was die Zukunftsfähigkeit unseres Landes angeht.

Was sagt ihr, sollte im Wahlkampf mehr Klartext geredet werden? Lasst uns darüber diskutieren! In den Kommentaren auf WDR.de oder auf Social Media.