Deutschland hat ein Alkoholproblem!

Das Durchschnittsalter für den ersten Schluck liegt in Deutschland bei 13,8 Jahren. Es ist absolut richtig, sich und seine Grenzen in dem Alter auszutesten. Aber ein Viertel aller Jugendlichen trinkt regelmäßig mindestens einmal pro Woche Alkohol. In keiner anderen Altersgruppe gibt es mehr Behandlungen im Krankenhaus wegen einer Alkoholvergiftung. Es wird Jugendlichen auch nicht gerade schwer gemacht, an Bier oder Wein zu kommen. Bei uns gelten weltweit mit die lockersten Jugendschutzgesetze. Wenn Eltern dabei sind, dürfen schon 14-Jährige im Restaurant ein Glas Sekt bestellen. Und das hat durchaus Tradition, wie ich dieser Tage erfahren habe. In manchen Gegenden bei uns in NRW ist das eine Art Konfirmationsbrauch.

" Das geht gar nicht! ", hat jetzt der Drogenbeauftragte der Bundesregierung gesagt. Er will erreichen, dass Alkohol nur noch ab 18 Jahren gekauft werden kann. Aber ich frage mich: Was bringt das? Hatten wir nicht alle früher die eine Schwester, den einen älteren Kumpel, der für uns am Kiosk den Schnaps besorgt hat?

Vielmehr müsste die Dauerpräsenz von Alkohol aus unserem Alltag verschwinden, hat mir Armin Koeppe gesagt. Er ist Leiter der NRW-Landesfachstelle Prävention.

Allgegenwärtig und verharmlost: Flachmann neben Kinderschokolade an der Supermarktkasse

" In jedem Büdchen oder Supermarkt, in den man reinkommt, läuft man gegen die Sonderangebote der Bierkisten. Deswegen kommen die Jugendlichen gar nicht drum herum, mit dem Alkohol konfrontiert zu werden - im Fernsehen, in der Werbung ist er allgegenwärtig! ", so Koeppe. Er plädiert dafür, Alkohol nur noch in bestimmten Shops zu verkaufen, deutlich teurer und nicht rund um die Uhr. Das würde nicht nur Jugendlichen die Versuchung ein Stück weit nehmen. Auch uns Erwachsenen. Koeppe aber glaubt nicht, dass das in Deutschland realisierbar ist.

Woran liegt das? Ich habe mich gefragt, ob die deutsche Alkohol-Lobby denn echt so mächtig und groß ist. Und ich hatte die Frage in meinem Kopf noch nicht zu Ende formuliert, da kam schon direkt die Antwort: Na klar ist sie das. Mir fallen auf Anhieb zig Marken ein, Werbesprüche, Sponsorenverträge (ironischerweise meist im Bereich Sport) und Kampagnen. Der Bund nimmt jährlich Steuern aus dem Alkoholverkauf in Höhe von 3,1 Milliarden Euro ein. Kommunen sind darauf angewiesen, dass Kneipen, Bars und Clubs als Innenstadtmagnete funktionieren. Alkohol ist Wirtschaftsfaktor.