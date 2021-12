Kinder-Impfungen in NRW ab kommender Woche - was Eltern wissen sollten

Wo genau kann ich mein Kind impfen lassen?

Viele Städte und Kreise stecken gerade mitten in den Vorbereitungen, um ab nächster Woche auch Kinder-Impfungen anbieten zu können. Noch nicht überall sind die Pläne konkret, aber einige Städte haben auf Nachfrage des WDR schon bekannt gegeben, wo sie Impfangebote für Fünf- bis Elfjährige machen wollen:

Duisburg plant am Standort Hauptbahnhof Kinderimpfungen anzubieten, Düsseldorf ebenfalls (in der ehemaligen Zentralbibliothek). Köln plant Aktionstage in der Lanxess-Arena und im Gesundheitsamt am Neumarkt.

Aachen hat schon begonnen, ein Mini-Impfzentrum nur für Kinder einzurichten und hat von der Impfkabine bis zu den Dienstplänen der Kinderärztinnen und -Ärzte schon alles vorbereitet, so der Gesundheitsdezernent.

Dortmund plant ebenfalls eine zentrale Stelle für Kinderimpfungen einzurichten und weist darauf hin, dass für Eltern und Sorgeberechtigte, die sich vor einer Impfentscheidung ärztlich beraten lassen wollen, ein von den Impfungen unabhängiges Beratungsangebot geplant ist, " da zeitintensive Beratungen in den Kinderarztpraxen kaum möglich sind ."

Auch viele ländliche Kreise sind schon in der Planung für zentrale Impfangebote: Der Kreis Steinfurt plant in seinem Impfzentrum am Flughafen Münster-Osnabrück eine eigene Kinder-Impfstraße einzurichten. Der Rhein-Sieg-Kreis hat die Kinderklinik in St. Augustin damit beauftragt, Kinderimpfungen anzubieten. Und viele Kreise werden es wohl ähnlich wie der Kreis Coesfeld handhaben: Hier werden Kinder-Termine in den bisherigen Impfstellen freigeschaltet, sobald der Impfstoff da ist.

Was sagen Virolog:innen und Politik zu Kinder-Impfungen?

Virologinnen und Virologen wie Isabella Eckerle sagen, dass man als Eltern eine Wahl zwischen Corona-Infektion und Impfung hat. Eine andere Option gebe es langfristig nicht. Nach aktuellem Stand würde sich Isabella Eckerle eher für die Impfung entscheiden.