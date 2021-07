Kreis Olpe bietet Impfungen ohne Terminvereinbarung an

Stefan Spieren, ärztlicher Leiter des Impfzentrums in Attendorn, setzt im Kreis Olpe nicht auf Bestrafung, sondern versucht "barrierefreier" zu werden - etwa in dem man abends ohne vorherige Terminvereinbarung impft. Im Kreis Ahrweiler hat man es ähnlich gemacht, die Kreisgrenzen geöffnet und Impfwillige aus dem benachbarten Nordrhein-Westfalen so nach Rheinland-Pfalz gelockt. " Impfen ohne Grenzen " heißt dort das Motto.

Wer seinen Termin im Impfzentrum nicht wahrnehmen kann oder will, sollte diesen im Vorfeld absagen, um die Planung zu erleichtern. Das kann nicht nur telefonisch gemacht werden, sondern ist in manchen Fällen auch online möglich. Die entsprechenden Informationen findet man im Internet auf den entsprechenden Seite des Impfzentrums.

Absagen - ein Problem?

Der Praxistest zeigt, allerdings, dass es unter Umständen nicht einfach ist, einen Termin im Impfzentrum abzusagen. So die Erfahrung eines Users, der dem WDR sein Erlebnis zum Thema Impfschwänzen schildert: "Ich hatte für mich und meine Frau Termine im Impfzentrum Dortmund gebucht. Dann kam gegen Ostern die neue Regelung, dass Hausärzte impfen dürfen. Das Angebot nutzten wir aus, da unser Hausarzt uns früher impfen konnte. Dann habe ich versucht, meine immerhin 4 Termine in Dortmund zu kündigen. Direkt dort anrufen ging nicht, das lief nur über die Zentrale Rufnummer. Nach ca. 20 Minuten vergeblichen Anrufversuchen meldete sich jemand, dem ich die Situation erklären konnte. In meinem telefonischen Beisein fand er unsere Namen in den Listen und hat sie gestrichen. Trotzdem kamen dann insgesamt 4 Erinnerungsbriefe zu uns. Und wir gelten jetzt wohl als Impfschwänzer."