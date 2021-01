Streit um Impfstoff-Reste – So ist die Verteilung geregelt

Man nennt die Corona-Impfstoffe nicht umsonst " flüssiges Gold ". Und so wundert es nicht, dass jeder sie als Erster haben will. Doch die Mengen sind nun mal begrenzt, die Reihenfolge der zu impfenden Personen festgelegt – auch wenn Impfstoff übrig bleibt. Warten ist angesagt für all diejenigen, die auf der Prioritätenliste weiter unten stehen. Doch das fällt anscheinend nicht jedem leicht.

Kölner Feuerwehr drängelt vor

In Köln sorgte heute ein solcher Fall für Aufsehen. Zahlreiche Führungskräfte und Verwaltungsmitarbeiter der Feuerwehr wurden gegen Corona geimpft. Und das, obwohl viele der besonders gefährdeten Einsatzkräfte des Rettungsdienstes bisher keine Impfung erhalten haben.

Für Schlagzeilen sorgten auch schon einige Bürgermeister in NRW , die bereits geimpft wurden, obwohl sie eigentlich noch nicht dran sind. Darunter zum Beispiel der 31-jährige Bürgermeister von Hennef, Mario Dahm. Darüber kann man streiten, oder auch nicht. Denn wenn, so wie im Fall von Mario Dahm, Impfdosen in Alten- und Pflegeeinrichtungen übrig bleiben, müssen diese so schnell es geht verimpft werden. So steht es in einem Erlass des NRW -Gesundheitsministeriums.

Reste müssen schnellstmöglich verimpft werden