Sollten Arbeitnehmer verpflichtet werden, ihren Impfstatus mitzuteilen?

Ist eine Gesetzesänderung realisierbar?

Eher nicht. Zum einen würde eine solche Auskunftspflicht in die Persönlichkeitsrechte von Beschäftigten eingreifen, zum anderen auch gegen den Datenschutz verstoßen. Das Bundesdatenschutzgesetz müsste also ebenfalls geändert werden. Der Arbeitsrechtler Peter Wedde hält so ein Gesetz für schwer realisierbar, auch weil Klagen dagegen eine hohe Chance auf Erfolg hätten.