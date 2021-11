Impfstationen statt Impfzentren: Das ist der Booster-Plan

Was sind Impfstationen?

Das sollen eine Art Mini-Impfzentren sein. Seitdem die großen Zentren Ende September bundesweit geschlossen wurden, gibt es fast nur noch mobile Impfteams und Arztpraxen. Auch in einigen Gesundheitsämtern wird geimpft. Mit den "stationären Impfstellen" soll nun jede Stadt noch mal einen zentralen Ort fürs Impfen einrichten.

Wie sollen solche Impfstationen aussehen?

Dazu gibt es (noch) keine einheitlichen Regeln. In Düren und Krefeld gibt es z.B. schon seit Wochen Impfstellen, die zentral in der Innenstadt liegen.

In Düren wurde dafür ein kleines Büro neben dem Rathaus umfunktioniert. Impfen lassen können sich dort alle, die mindestens 16 Jahre alt sind – egal, ob erste Impfung, zweite Impfung oder Booster. Das geht auch ohne Termin.

Auch in Krefeld braucht man für die Impfung in der Impfstation keinen Termin. Dort hat die Stadt Container neben dem Stadthaus aufgestellt und das kommt offenbar sehr gut an: Drei Mal die Woche werden dort laut Stadt zwischen 200 bis 300 Menschen geimpft. Nächste Woche soll das Angebot wegen der Auffrischungsimpfungen noch mal erweitert werden.