Kaum Überblick über Impfquote in Pflegeheimen

Auch im Seniorenzentrum Köln-Riehl, bekannt als "Riehler Heimstätten", ist man gut aufgestellt, wenn es um das Boostern geht. Rund drei Viertel der Bewohner und Bewohnerinnen der Pflegeeinrichtung haben bereits ihre Drittimpfung erhalten, bei dem Pflegepersonal sind sogar über 85 Prozent geboostert.

In Kölns größter Senioreneinrichtung hat schon im September mit den Auffrischungen begonnen – lange bevor die Ständige Impfkommision ihre Empfehlung abgegeben hatte. Dr. Jan Schirmer, einer der Hauptverantwortlichen für das Impfen bei den Sozialbetrieben Köln: " Wir haben auch mitbekommen, dass es Impfdurchbrüche gibt. Und haben dann sehr großzügig geboostert ."

Er hat seine Arztpraxis auf dem Gelände der Einrichtung. " Wir haben natürlich die über 70-jährigen gehabt: Risikogruppe! Aber die Pflegekräfte gehören im Grunde auch dazu. Also wer wollte, konnte sich früher boostern lassen. "

Fallzahlen in Pflegeheimen häufen sich

Welche dramatische Folgen eine unzureichende Impfquote in Pflegeheimen haben kann, zeigt sich derzeit in Saalfeld-Rudolstadt in Thüringen. Dort sind in einem Pflegeheim, in dem ein Drittel der Bewohner nicht geimpft ist, in den vergangenen Tagen 28 Menschen gestorben.

Dabei wurde allerdings allen eine Impfung angeboten, betont Amtsarzt Christian Stiehler: " Die Nicht-Impfung ist in diesen Fällen also eine bewusste Entscheidung der Bewohner beziehungsweise von deren Angehörigen und Betreuern und liegt nicht an Terminengpässen in der Impfstelle ."

Viele Gesundheitsämter haben keine Informationen über Impfquoten

Auch die Zahlen, die rückgemeldet wurden, zeigen ein erschreckendes Bild: Erst rund die Hälfte der Seniorinnen und Senioren hatten zum Zeitpunkt der Umfrage Ende November die medizinisch notwendige Drittimpfung bekommen.

Dabei hatte schon am 2. August die Konferenz der Gesundheitsminister beschlossen, dass "ab Ende September vulnerablen Gruppen eine Auffrischimpfung angeboten wird" - nur passierte dann lange Zeit fast nichts.

Mal lag es daran, dass die mobilen Impfteams abgebaut wurden, mal hatten Hausärzte ihre Corona-Impfungen wieder eingestellt, mal war das Impfzentrum geschlossen worden, aus dem zuvor auch die Heime versorgt wurden. Erst jetzt zieht das Impftempo an – fast zwei Monate nach dem geplanten Start.