Impfpflicht in Kliniken und Pflege: Wandert zu viel Personal ab?

Die Kommunen befürchten eine weitere Überlastung der Gesundheitsämter, die eh schon am Limit oder darüber sind. Städtetagspräsident Lewe sprach in der "Rheinischen Post" von abertausenden Fällen, denen die Ämter einzeln nachgehen müssten.

Steht die einrichtungsbezogene Impfpflicht auf der Kippe?

Das Gesetz ist unter Dach und Fach. Es wurde Mitte Dezember verabschiedet, die einrichtungsbezogene Impfpflicht tritt am 16. März in Kraft, bis dahin müssen Beschäftigte in Einrichtungen mit schutzbedürftigen Menschen ihre Impfung nachgewiesen haben.

Es gibt zwar Forderungen nach einer längeren Übergangsphase. Aber Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hatte Ende der Woche (28.Januar 2022) noch einmal klar gemacht, dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht wie geplant kommen soll und nicht verschoben wird.