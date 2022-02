Union will die Pflege-Impfpflicht verschieben - geht das?

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hält das Vorgehen in Bayern für das falsche Signal: "Das halte ich für sehr problematisch" , so Lauterbach am Dienstag in Berlin. Es gehe nicht darum, das Personal zu schikanieren, sondern die Pflegebedürftigen zu schützen.

Dürfen einzelne Länder die Impfpflicht aussetzen?

Stefan Huster, Professor für Öffentliches Recht und Gesundheitsrecht an der Ruhr-Universität Bochum, hält den bayrischen Vorstoß für rechtswidrig. Die Impfpflicht für Pflege- und Gesundheitsberufe sei in einem Bundesgesetz - dem Infektionsschutzgesetz - festgelegt worden. Die Länder seien nun dafür zuständig, diese Regel umzusetzen.

Stefan Huster: Bayern agiert rechtswidrig