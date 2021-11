Impfpflicht für bestimmte Berufe - ist das sinnvoll?

Auch aus der Politik gab es am Donnerstag Zustimmung: Die Grünen-Co-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt will eine Impfpflicht für Personal in Bereichen wie Pflege und Kitas ebenso wie Bayerns Ministerpräsident Markus Söder.

Eine " moralische Impfpflicht" in bestimmten Berufen sieht Weltärztepräsident Frank Montgomery: Ungeimpfte Pflegende, Ärzte, aber auch Köche in Altenpflegeheimen, könnten " wirklich lebensbedrohliche Infektionsbomben sein für die alten Menschen" . Eine rechtliche Impfpflicht könne er sich allerdings nicht vorstellen. In der ARD-Sendung "Anne Will" hatte Montgomery von einer " Tyrannei der Ungeimpften" gesprochen und damit heftige Kritik ausgelöst.