Corona-Impfungen - Wer ist zuerst dran?

Einen genauen Zeitplan, wann die Impfkampagne für die verschiedenen Gruppen anläuft, wird es vorerst nicht geben. Denn noch weiß niemand, wann und wie viele Impfdosen im kommenden Jahr ausgeliefert werden. Karl Lauterbach (SPD) rechnet damit, dass es in den ersten Monaten des Jahres zu Lieferengpässen kommt. " Bis März werden wir nur Impfstoff für fünf Millionen Menschen zur Verfügung haben, daher müssen wir priorisieren ", sagte er der "Rheinischen Post".

Was sagen Kritiker?

Widerspruch kommt zum Beispiel von der Deutschen Stiftung Patientenschutz. "Über acht Millionen Menschen scheinbar gleichberechtigt bei der Priorität auf Nummer eins zu setzen, kann nicht funktionieren ", erklärte Vorstand Eugen Brysch am Montag. Pflegebedürftige und Schwerstkranke müssten Vorrang vor Beschäftigten in medizinischen und Pflege-Berufen haben, so die Forderung.

Auch dass Ärzte für ihre besonders gefährdeten Patienten Atteste ausstellen sollen, nach denen " ein krankheitsbedingt erhöhtes Risiko für einen schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf in Bezug auf die Coronavirus -Krankheit-2019 " vorliegt, ist umstritten. Die Hausärzte lehnen dieses Verfahren ab, weil es die Praxen überfordern würde.

Ob in Einzelfällen auch junge Menschen - etwa wegen schwerer Vorerkrankungen - problemlos einen früheren Impftermin bekommen können, ist noch nicht klar. Beim NRW-Gesundheitsministerium hieß es am Montag, an der genauen Umsetzung werde noch gearbeitet.

Stand: 07.12.2020, 18:40