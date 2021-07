Locken oder Strafen: Impfstrategie am Scheideweg

Impfen am See oder im Fitnesscenter

Impfen im Impfzentrum ohne Termin, Impf-Mobile und kreative Impf-Aktionen sollen Hürden beseitigen. So wurde etwa am Schiedersee im Kreis Lippe geimpft, in Attendorn gab es ein Impf-Frühschoppen mit Blasmusik und alkoholfreiem Bier.

Genau richtig findet Susanne Johna, Vorsitzende der Ärztegewerkschaft Marburger Bund: "Wir müssen Menschen auch direkt ansprechen und nicht warten, bis sie ins Impfzentrum oder zum Hausarzt kommen."

Lockangebote: Fahrrad gegen Spritze

Aber reicht das, um die Impfquote nachhaltig zu erhöhen? Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans ( CDU ) ist skeptisch. Er hat deshalb dafür plädiert, Menschen mit Belohnungen zu locken, etwa indem unter Impflingen ein Fahrrad verlost wird. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ( CSU ) hält das allerdings für das falsche Signal.

In den USA sind Impf-Lotterien weit verbreitet, teils mit Preisen in Millionenhöhe. Allerdings offenbar mit bescheidenem Erfolg. Wissenschaftler der Universität Boston hatten untersucht, wie sich die Impfquoten in Bundesstaaten nach Einführung der Lotterie entwickelt haben und keine signifikanten Auswirkungen festgestellt.

Impfpflicht für Lehrer?

In eine andere Richtung gehen Vorschläge des Ethikrates. Der Humangenetiker Wolfram Henn fordert eine Impfpflicht für Beschäftigte an Schulen und Kitas um Kinder unter zwölf Jahren zu schützen, die nicht selbst geimpft werden können: "Wer sich aus freier Berufswahl in eine Gruppe vulnerabler Personen hineinbegibt, trägt eben besondere berufsbezogene Verantwortung" , sagte er der Rheinischen Post.