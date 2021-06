Ein Huhn zur Belohnung: So wird weltweit zur Corona-Impfung gelockt

Kreuzfahrten, Waffen und Joints

Die Apothekenkette CVS verlost 100 Kreuzfahrten in der Karibik oder in Europa. Bei der Fluggesellschaft United konnte man kostenlose Flüge gewinnen, im ländlichen West Virgina standen schon ganze Pick-up-Trucks, Jagdscheine oder Gewehre als Belohnung in Aussicht. Mehrere Bundesstaaten verlosen Stipendien für öffentliche Universitäten unter Jugendlichen, die sich impfen lassen. In Supermärkten gibt es Rabatte für Geimpfte, die Taxi-Konkurrenten Uber und Lyft bieten kostenlose Fahrten zur Impfung an.

Der Staat New Jersey warb im Mai mit dem Slogan "a shot and a beer" - was so viel heißt wie " eine Spritze und ein Bier ". Jeder ab 21 Jahren, der sich freiwillig impfen ließ, erhielt danach ein Freibier in der nächsten Kneipe. Die Donut-Kette "Krispy Kreme" beschenkte jeden Geimpften mit einen Donut.

Und auch das gab es in den USA bereits: Auf dem New Yorker Union Square wurden Gratis-Joints an frisch Geimpfte ausgegeben - "Joints for Jabs". In dem Staat wurde vor kurzem Cannabis als Genussmittel legalisiert.

China lockt mit Eiern zur Corona-Impfung

China versucht, seine Bewohner mit zwei Schachteln Eiern zur Impfung zu locken. Manche Städte bieten Einkaufsgutscheine, Eiscreme oder Hähnchenschenkel im Restaurant. Die chinesische Regierung hatte für Ende Juni eine Impfquote von 40 Prozent angekündigt.

In Indonesien dagegen winken lebendige Hühner als Impfbelohnung besonders für ältere Menschen.

Russland verlost Autos und Eigentumswohnungen

In Russland hatte die Regierung vergeblich versucht, ihre Bürger mit satten Anreizen von der Impfung zu überzeugen: Trotz der Verlosung von Autos und Eigentumswohnungen sind dort erst 14 Prozent der Bevölkerung mindestens einmal geimpft. Rund 60 Prozent will sich gar nicht impfen lassen. Die Infektionszahlen steigen gerade wieder rasant. Viele Regionalregierungen im Land machen die Impfung jetzt für Beschäftigte bestimmter Branchen zur Pflicht.

In Serbien, wo ebenfalls der russischen Corona-Impfstoffs Sputnik V verimpft wird, bekommen Impfempfänger umgerechnet 25 Euro Belohnung. Dort war die Impfbereitschaft schon im März deutlich zurückgegangen.

Forscher: Belohnung muss hoch genug sein

Die österreichische Regierung erklärte noch am Mittwoch, dass sie keine Belohnungen für Corona-Geimpfte plane. Die beste Motivation sei Aufklärung, meinte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne). Der österreichische Handelsverband hatte 50-Euro-Gutscheine für eine Impfung vorgeschlagen.

US-amerikanische Forscher hatten in einer Studie festgestellt, dass ein Belohnungssystem auch nach hinten losgehen kann: Menschen würden, anders als zum Beispiel Ratten, nicht automatisch eine Handlung begehen, wenn dafür etwas Interessantes lockt. Menschen würden vielmehr den Wert der Belohnung abwägen. Erscheine die Belohnung als gering, würde in diesem Fall möglicherweise auch die Impfung als wenig wert erachtet.