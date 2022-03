NRW bietet Impfangebote für Geflüchtete aus der Ukraine

Ukrainische Geflüchtete sollen in NRW schnell und unkompliziert Impfangebote bekommen. Das teilte das NRW-Gesundheitsministerium mit. Impfungen könnten zum Beispiel in Impfbussen an zentralen Punkten durchgeführt werden.

Auch in Flüchtlingseinrichtungen sollen Impfangebote gemacht werden. Man wolle einen niedrigschwelligen Zugang schaffen, so NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU). " Wir gehen davon aus, dass viele Menschen, die aus der Ukraine zu uns kommen, mit Impfstoffen geimpft wurden, die nicht in der Europäischen Union zugelassen sind oder aufgrund der schrecklichen Lage in ihrem Heimatland ihren Impfstatus nicht vervollständigen können ."