Viele Impfaktionen in NRW am ersten Adventswochenende

Städte und Kreise bieten öffentliche Impfaktionen an

Die Städte und Kreise in NRW wollen das Impfen niedrigschwellig möglich machen. In vielen Regionen fahren Impfbusse und machen an unterschiedlichen Orten Station.

Und es gibt weitere Impfaktionen: An diesem Wochenende wird beispielsweise im Kreis Gütersloh am Samstag im Rathaus in Steinhagen und am Sonntag in der Friedenskirche in Schloß Holte-Stukenbrock geimpft. Im Hochsauerlandkreis ist am Sonntag eine Impfstation im evangelischen Gemeindehaus in Arnsberg-Neheim.