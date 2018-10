Kontrolleure im Einsatz gegen illegalen Müll

Rund 16.000 Tonnen Müll sammeln sich jährlich an den Straßenrändern in NRW an. Säckeweise Sperrmüll oder Elektroschrott finden sich regelmäßig auch vor Glas-und Papiercontainern - obwohl eine Entsorgung im Recyclinghof oder an städtischen Sammelstellen legal und kostenlos wäre.