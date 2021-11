Explosiver Fund: Fahnder entdecken 120 Tonnen illegale Böller

Die Fahnder vermuten, dass die Böller und Kracher für den Schwarzmarkt in den Niederlanden bestimmt waren, teilte die niederländische Polizei mit. Gefunden wurde die explosive Ware in einer Bunkeranlage nahe Rheine in Westfalen, wie eine niederländische Nachrichtenagentur berichtete. Polizeibilder zeigen, wie sich Kartons mit den Böllern bis unter die Decke stapeln. Die örtliche Polizei konnte am Samstag zu den Ermittlungen im Detail nichts sagen.

Verbotene Kracher mit falschem Etikett

Wie die Polizei in Rotterdam mitteilte, werden zur Lagerung der illegalen Böller ausgediente Bunker in Belgien und Deutschland in Grenznähe genutzt. Teils gebe es dort eine Genehmigung zur Lagerung legaler Feuerwerkskörper. Bei den Ermittlungen nun seien aber auch verbotene Kracher entdeckt worden, teils mit falscher Etikettierung. Zwischenhändler würden die illegale Ware dort mit Privatwagen abholen.

Schon Transport ist gefährlich

Bereits diese Transporte könnten lebensgefährlich sein, betonte die niederländische Polizei. Deshalb führe sie regelmäßig Grenzkontrollen durch, wobei kürzlich erst einige solcher aus Deutschland kommender Transporte gestoppt wurden. Eine enorme Gefahr bestehe auch, wenn große Mengen solcher Böller in Gartenhäuschen oder der Etagenwohnung in einer Großstadt bis zum Weiterverkauf gelagert würden.

Stand: 06.11.2021, 12:59