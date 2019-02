Diesen Anstieg dürfte der neue Paragraph 315d des Strafgesetzbuches verursacht haben. Seit Oktober 2017 werden illegale Autorennen nicht mehr als Ordnungswidrigkeit, sondern als Straftat gewertet und zur Anzeige gebracht.

" So hat die Tat eine höhere Gewichtung erhalten ", sagt Jan Schabacker, Sprecher des Landesamtes für Polizeiliche Dienste. Dadurch hätten Schwerpunktkontrollen und mit ihr die Zahl der Anzeigen zugenommen. Damit will der Gesetzgeber ein klares Zeichen an die Raserszene senden.