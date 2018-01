IG Metall kündigt ganztägige Warnstreiks in NRW an

Die IG Metall hat nach den ergebnislosen Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie in Baden-Württemberg auch für NRW ganztägige Warnstreiks angekündigt. Man werde sich dafür am Montag (29.01.2018) in den Betrieben das Votum der Mitglieder holen, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft am Samstag.

Am Mittag hatten Sprecher beider Seiten in Stuttgart den Abbruch der Verhandlungen bekanntgegeben. Kurz darauf kündigte die IG-Metall an, den Druck auf die Arbeitgeber zu erhöhen. In Nordrhein-Westfalen waren in diesem Monat bereits über 20.000 Beschäftigte an verschiedenen Standorten in einen Warnstreik getreten.