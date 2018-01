In Nordrhein-Westfalen beginnen voraussichtlich ab Dienstagabend (30.01.2018) die ersten ganztägigen Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie. Mit Beginn der Nachtschicht ab 22 Uhr würden die ersten Beschäftigten zur Arbeitsniederlegung aufgerufen, kündigte der 2. Bevollmächtigte der Geschäftsführung der IG Metall Köln-Leverkusen, Wolfgang Rasten, am Montag (29.01.2018) an.