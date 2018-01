IG-Metall-Warnstreik: "Kein Blaumann in der Halle!"

Damit die Gewerkschaftsmitglieder an dem Tag ihr Streikgeld bekommen, müssen sie sich persönlich registrieren lassen. Dafür hat die IG Metall einen Veranstaltungsraum in der Nähe der Fabrik angemietet.

IG Metall zufrieden

Wolfgang Rasten

Wolfgang Rasten, Geschäftsführer der IG Metall Köln-Leverkusen, ist mit dem ersten 24-Stunden-Warnstreiks in der Geschichte seiner Gewerkschaft zufrieden.



Von den 640 Mitarbeitern seien 80 Prozent in der IG Metall. " Es haben aber deutlich mehr gestreikt ", so Rasten. Nur 25 Angestellte seien in den Betrieb gegangen.



Selbst Nicht-Gewerkschafter haben sich solidarisiert und streiken mit. Sie nehmen entweder den Verdienstausfall hin oder einen Tag Urlaub. Vor dem Werktor stellt ein Streikposten fest: "Da ist kein Blauman in der Produktionshalle."

"Das tut richtig weh."