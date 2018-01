Warnstreiks in der Metallbranche

Im Kampf um höhere Löhne und kürzere Arbeitszeiten hat die IG Metall am Dienstag (09.01.2018) zu massiven Warnstreiks in ganz Nordrhein-Westfalen aufgerufen. Mehrere Zehntausend Beschäftigte in über 140 Betrieben sollen die Arbeit niederlegen, teilte die Gewerkschaft mit.

Die erste Aktion gab es um 4 Uhr bei Alu-Norf in Neuss. Dort hatten rund 300 Arbeiter ihre Nachtschicht abgebrochen. Ein Sprecher der IG Metall bezeichnete die Warnstreiks als "noch symbolisch". Sie sollten zeigen, was passieren könnte, wenn die Arbeitgeber ihr Angebot nicht deutlich verbesserten.