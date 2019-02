In der Eisen- und Stahlindustrie wird ab Montag (04.02.2019) gestreikt. In NRW beginnt der Warnstreik mit Arbeitsniederlegungen bei Thyssen-Krupp in Dortmund. Die IG Metall fordert für die rund 72. 000 Beschäftigten sechs Prozent mehr Geld sowie die Einführung eines Urlaubsgelds von 1.800 Euro, das auch in freie Tage umgewandelt werden kann.