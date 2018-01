Mit Warnstreiks will die IG Metall von Montag (08.01.2018) an auch in Nordrhein-Westfalen den Druck im bundesweiten Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie erhöhen. Zum Auftakt am Montag rechnet sie mit etwa 1.000 Streikenden, im Laufe der Woche soll sich die Zahl auf mehrere zehntausend Teilnehmer erhöhen.

Gewerkschaft fordert Teillohnausgleich

Die IG Metall fordert für die bundesweit 3,9 Millionen Beschäftigten 6 Prozent mehr Geld und eine Option zur befristeten Absenkung der Arbeitszeit auf 28 Wochenstunden. Schichtarbeiter, Eltern junger Kinder und pflegende Familienangehörige sollen zusätzlich einen Teillohnausgleich erhalten, wenn sie ihre Arbeitszeit reduzieren.