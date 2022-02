Cyberangriffe auf Ukraine: Auch der Westen muss sich schützen

Schon seit Wochen greifen Hacker Ziele in der Ukraine an. So wurden noch im Januar Webseiten der ukrainischen Regierung gekapert - etwa des Außenministeriums und Dutzende anderer Behörden und Ministerien. Hacker hatten in einer Nachtaktion die Inhalte der Webseiten ausgetauscht ("Defacement") und dort eine Drohbotschaft in Russisch, Ukrainisch und Polnisch hinterlasen: " Fürchtet Euch! ".

Noch wenige Tage vor der Invasion haben Hacker zwei große Banken des Landes manipuliert und damit den Zahlungsverkehr gestört. Aber auch das Notfallsystem der Ukraine war Ziel von Hackattacken - stundenlang konnten keine Krankenwagen mehr koordiniert werden. Auch solche Angriffe können Menschenleben fordern.