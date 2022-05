Hohe Aufklärungsquote: In NRW gibt es aktuell 318 vermisste Kinder

In Nordrhein-Westfalen gelten derzeit 318 Kinder unter 14 Jahren als vermisst. Das teilte das Bundeskriminalamt (BKA) am Dienstag in Wiesbaden mit. Zu den noch nicht geklärten Fällen zählten neben Dauerausreißern auch Kindesentziehungen und unbegleitete Flüchtlingskinder, die aus ihren Unterkünften verschwunden seien.

Insgesamt sei der Anteil der Kinderschicksale, die auch nach längerer Zeit nicht geklärt werden könnten, sehr gering, hieß es vom BKA . Bundesweit gibt es laut Statistik mehr als 1.600 vermisste Kinder. Das bevölkerungsreichste Bundesland NRW liegt bei der Anzahl der Vermissten auf Platz zwei hinter Bayern (348).

Mit einem Tag der vermissten Kinder soll an diesem Mittwoch über Möglichkeiten zur Vorsorge informiert werden. In Deutschland wird der Tag seit 2003 unter anderem von der "Initiative Vermisste Kinder" aufgegriffen.