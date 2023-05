Nasser Hund: In Dormagen gibt es eine Waschanlage für Vierbeiner

Wer einen Hund besitzt, kennt es: Die Tiere lieben es, sich im Schlamm zu wälzen und ziehen nach der Heimkehr ihre Spuren durch die gesamte Wohnung. In Dormagen soll sich das nun ändern. Im Stadtteil Delhoven steht seit Kurzem eine Selbstbedienungs-Waschanlage für Hunde. Die Besitzerinnen und Besitzer freuen sich darüber, ihre Hunde gehen anfangs skeptisch an die Sache heran, wie im Video zu sehen ist.

Idee kam auf dem Campingplatz

Die Idee für die sogenannte "Hundewellnessoase" stammt von Peter und Kathi Schreiber, Anstoß gab der eigene Hund Sam. " Die Wäsche zu Hause ist einfach immer sehr mühsam und wir haben uns gefragt, wie das besser geht ", sagt Peter Schreiber. Im Urlaub auf einem Campingplatz haben sie so eine Waschanlage zum ersten Mal gesehen und waren sofort überzeugt. Nach kurzer Recherche fanden die Tierfreunde eine gebrauchte Anlage, die zum Verkauf stand, und zögerten nicht lange.

Verschiedene Programme

Eine Anleitung erklärt, wie die Anlage funktioniert. Es gibt verschiedene Programme, vom "Pflegeshampoo mit Conditioner" über "Shampoo für weißes Fell" bis zum "Floh- und Zeckenschutz" ist alles dabei.