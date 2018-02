Karnevalsflüchtlinge zieht es in Eifel und Sauerland

Wellness ist gefragt

So zieht es Karnevalsflüchtlinge in diesem Jahr verstärkt in die Nordeifel. Zahlreiche Hotels zwischen Roetgen, Dahlem und Blankenheim freuen sich über zusätzliche Buchungen im ansonsten unbeliebten Februar. Gefragt sind vor allem größere Hotels mit Restaurant und Wellnessbereich. Das melden die Touristik-Büros am Mittwoch (07.02.2018).