EM-Stadion in Regenbogenfarben? München will Zeichen gegen Homophobie setzen

Der Münchner Stadtrat setzt sich dafür ein, dass die Arena beim EM-Spiel Deutschland gegen Ungarn am Mittwoch in Regenbogenfarben erstrahlt. Damit will man ein Zeichen gegen die homophobe Politik von Ungarns Ministerpräsidenten Viktor Orban setzen.

Das ungarische Parlament hat kürzlich ein Gesetz gebilligt, das die Informationsrechte von Jugendlichen in Hinblick auf Homosexualität und Transsexualität einschränkt. Es gilt als besonderes Anliegen Orbans.