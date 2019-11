Der Sozialverband VdK erlebt aktuell einen regelrechten Mitgliederboom. Gegründet 1950 als Verband der Kriegsbeschädigten, hat er sich 1994 umbenannt und sich auch um soziale Themen gekümmert. Seine Mitglieder vertritt der VdK auch in rechtlichen Angelegenheiten. In Nordrhein-Westfalen ist er, was die Mitglieder angeht, binnen sechs Jahren um 60 Prozent gewachsen. In diesem Jahr traten bislang landesweit Monat für Monat 2.000 weitere Menschen in den Sozialverband ein.