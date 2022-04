Spritpreise sinken - aber nur langsam

Konzerne verweisen auf höhere Kosten

Der Wirtschaftsverband Fuels und Energie, der Unternehmen der Mineralölwirtschaft vertritt, verweist seinerseits auf gestiegene Kosten in der Produktion. Die Importpreise für Mineralölprodukte seien gestiegen. Und da auch Gas und Strom teurer geworden seien, müsse man beispielsweise für das Raffinieren von Benzin und Diesel höhere Kosten veranschlagen. Die Raffinerien werden in der Regel von den Mineralölkonzernen betrieben.

Spritpreise in den Nachbarländern

Nur in Finnland und Schweden ist der Sprit noch teurer, als in Deutschland. Tanken ist in den meisten anderen EU-Staaten unter anderem günstiger, weil Benzin und Diesel weniger besteuert werden. So hat beispielsweise Österreich noch keine CO2-Steuer, die auf fossile Energien fällig wird wie in Deutschland. Mehrere Länder wie Frankreich oder Polen haben zudem die Mehrwertsteuer auf Sprit reduziert.