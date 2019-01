Spitzenreiter Leverkusen

Am tiefsten müssen die Einwohner von Leverkusen in die Tasche greifen - mit durchschnittlichen Müllgebühren von 679 Euro, Abwassergebühren von 632 Euro im Schnitt und einer Grundsteuer B Last von durchschnittlich 669 Euro.

Besonders teure Nebenkosten in Leverkusen

Zum Vergleich: In Regensburg lebt es sich mit Müllgebühren von 161 Euro, Abwassergebühren von 362 Euro und einer Grundsteuer-Last von 335 Euro im Durchschnitt im Vergleich am günstigsten.

Kostenintensive Müllverbrennung

Doch was sind die Gründe für die starken Abweichungen? Laut IW seien zum Beispiel auch die teilweise überdimesionierten Müllverbrennungsanlagen in NRW an der finanziellen Schieflage schuld. Sie seien nicht ausgelastet.

Müllverbrennung: Kosten variieren stark

Manche Städte seien zudem hoch verschuldet und würden ihre Finanzlage mit höheren Grundsteuern ausgleichen. " Neun der zehn höchsten Grundsteuerhebesätze verlangen NRW-Städte, die sich finanziell oft in Haushaltsnotlage befinden ", so Hanno Kempermann vom IW am Donnerstag (31.01.2019) gegenüber dem WDR .

Abwasser- oder Abfallentgelte hätten deutschlandweit nicht die gleiche Zusammensetzung, erklärte dazu der Verband kommunaler Unternehmen (VKU). " Sie berücksichtigen unterschiedliche Leistungen, Standorte und weitere örtliche Faktoren ", so eine Sprecherin. Der VKU warf Haus und Grund vor, in der Rechnung Äpfel mit Birnen zu vergleichen.

Ratingen will Bürger entlasten

Es gibt in NRW aber auch Städte mit günstigeren Wohnnebenkosten. So liegt die Stadt Ratingen im entsprechenden bundesweiten Ranking des Instituts der Deutschen Wirtschaft auf Platz fünf der niedrigsten Nebenkosten.

Die Ratinger Entscheidungsträger würden explizit auf niedrige Gebühren setzen, um die Bürger weitgehend zu entlasten und wettbewerbsfähig mit anderen Kommunen zu sein, so Hanno Kempermann vom IW am Donnerstag (31.01.2019) gegenüber dem WDR.

Stand: 31.01.2019, 07:54